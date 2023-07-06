Режим чрезвычайной ситуации введен в некоторых регионах РФ

Одновременно в нескольких субъектах страны введен режим чрезвычайной ситуации на фоне засухи. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что власти обещают помощь фермерам, однако многие начали готовиться к худшему заранее. Так, они забивают скот и решают, как убирать урожай в снегопад.

Уточняется, что в Удмуртии комиссии собирают информацию от пострадавших хозяйств с целью того, чтобы у застрахованных была возможность получить компенсацию, а другие - кредитные каникулы.

В Магаданской области горит тайга, из-за чего медведи заходят на территорию хозяйств и охотятся на животных. Кроме того, из-за жары сбор урожая отодвинется на октябрь.