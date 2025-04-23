Режим ЧС федерального уровня ввели в Забайкалье из-за природных пожаров

На территории Забайкальского края бушуют 45 природных пожаров, которые уже охватили почти 200 тыс. гектаров. Все это привело к тому, что в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил РЕН ТВ.

Издание сослалось на заявление, сделанное Александром Костенко, губернатором Забайкальского края.

«В настоящее время в регионе действуют 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га. Локализован 1 пожар на площади 500 га», — передал микроблог слова главы региона.

В итоге в Забайкалье пришлось вводить режим ЧС федерального уровня, чтобы привлечь все доступные силы для тушения пожаров. Свою помощь уже пообещали Красноярский и Хабаровский края. Из них направят на усиление около сотни специалистов, их переброска будет вестись с помощью авиации.

Ранее сообщалось, что в Киржачском районе Владимирской области введен режим чрезвычайной ситуации. Это произошло после сообщений о взрыве. Районные власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие и воздержаться от поездок в сторону эпицентра событий. Местным жителям рассылаются уведомления с напоминанием об ограничениях.