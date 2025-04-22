В Киржачском районе объявили режим ЧС

В Киржачском районе Владимирской области введен режим чрезвычайной ситуации после сообщений о взрыве. Об этом пишет РИА Новости.

В Киржачском районе Владимирской области действует режим чрезвычайной ситуации. Поводом для его введения стал мощный взрыв, о котором стало известно во вторник. Информация о происшествии подтвердилась через официальные каналы — об инциденте сообщили через приложение МЧС, а также представители местной администрации.

Районные власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие и воздержаться от поездок в сторону эпицентра событий. Оперативные службы работают на месте в полном составе. Как подчеркнула глава Киржачского района Елена Карпова, задействованы все доступные ресурсы для реагирования на ситуацию. Пока детали происшествия не раскрываются, в том числе характер и причина взрыва, однако особый режим введен на всей территории района.

Местным жителям рассылаются уведомления с напоминанием об ограничениях. Призывы не распространять неподтвержденные данные через соцсети также остаются в силе.

Ранее стало известно, что жителей семи населенных пунктов под Владимиром вывозят в безопасное место после взрывов.