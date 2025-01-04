Режим ЧС ввели в одном из районов Воронежа после атаки ВСУ
Власти Воронежа ввели режим ЧС в Левобережном районе после атаки БПЛА
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Глава Воронежа Сергей Петрин сообщил в своем официальном канале, что в Левобережном районе города ввели режим чрезвычайной ситуации.
По словам градоначальника, введение режима ЧС не отразиться на жизни населения: он нужен для быстрого начала процедур и определения подрядчика для восстановительных работ. Ремонт поврежденных обломками БПЛА зданий начнут сразу, 4 января.
Напомним, что в Воронеже 100 жителей многоквартирного дома в Левобережном районе эвакуировали после попадания частей дрона в здание. Жильцы разместились на время у родственников и специально организованных пунктах пребывания.
Ранее сообщалось, что мужчина чудом выжил во время попадания частей украинского беспилотника в дом в Воронеже.