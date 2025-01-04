В Воронеже украинский беспилотник ударил по жилой многоэтажке

Украинский дрон ударил по многоэтажке в Воронеже и попал в квартиру. Людей эвакуировали из потенциально опасного здания, пишет Baza.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, над регионом сбили пять украинских дронов. Обломки попали в квартиру многоэтажки на Иркутской улице в Воронеже, а также упали в Левобережном районе города.

По информации канала, в квартире во время канала находился 78-летний мужчина: он чудом не пострадал. Однако обломки остались в жилище, в связи с чем на месте работают группы разминирования. Жильцов эвакуировали.

Как напомнил Гусев, нельзя приближаться к лежащим БПЛА, их фрагментам и остаткам от техники.

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