Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за пожаров и засухи

Режим чрезвычайной ситуации официально ввели в Ростовской области из-за серии пожаров. Губернатор Василий Голубев в Telegram-канале отметил, что обстановка в регионе сложная из-за погоды.

В Ростовской области установилась сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Засуха способствует распространению огня: на очагах возгорания работают экстренные службы. В Шолоховском лесничестве полностью потушили пламя, в Миллеровском районе огонь локализовали.

Голубев отметил, что в большинстве случаев пожары возникают не по природным причинам, а из-за неосторожного обращения с огнем. В период засухи это особенно опасно. Глава региона поручил компетентным специалистам оказать всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе и потерявшим имущество.

Напомним, 29 сентября пожар разгорелся в Милютинском районе Ростовской области после падения БПЛА. Возгорание локализовали на площади 215 гектаров. По данным Минобороны РФ, за последние сутки над областью перехватили 18 вражеских дронов.

Ранее сообщалось, что южные и центральные регионы России одолевают песочные бури.