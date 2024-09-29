Мощные пыльные бури из Казахстана добрались до Подмосковья

Песчаные бури активно накрывают юг России, а также затрагивают ее центральные регионы. Необычное явление добралось до Московской и Рязанской областей, пишет KP.RU . Как отмечает издание, сентябрь в Подмосковье стал одним из самых сухих месяцев в истории метеорологических наблюдений.

Боковой ветер и песчаные ураганы блокируют дороги на югах и создают трудности для перемещения пешеходов. Трассы превращаются в некий карьер: о подобном известно в Ростовской и Волгоградских областях. В Волгограде воздух забит пылью: дышать очень тяжело, а на дорогах плохая видимость.

Синоптики отмечают, что ситуация может продлиться до вторника. Однако такой прогноз более актуален для юга РФ: в Московской области, скорее всего, обстановка с погодой наладится очень быстро.

Больше жителей и метеорологов волнуют территории, где наблюдается очевидная засуха. Известно о пересыхании колодцев, проблемы с подачей воды в хозяйства и большом уроне урожаю. Об этом заявляли в Волгоградской и Саратовской областях.

Северо-Кавказский УГМС информировал, что в Ростовской области песчаное бедствие продлится до 30 сентября – 1 октября. Далее остатки побуйствуют на восточных территориях и все затихнет. Прогноз еще может измениться, так как в прошлом песчаные бури могли длиться неделями.

Ранее сообщалось, что трассы на юге России парализованы из-за песчаных бурь.