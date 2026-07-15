Прибыль ломбардов может увеличиться на 60% благодаря росту портфеля

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» представили прогноз развития ломбардного рынка на 2026–2028 годы. По их оценке, в 2026 году объем выдачи займов вырастет на 35%, а портфель увеличится на 50%. Прибыль сектора, в свою очередь, прирастет на 60% благодаря росту портфеля, пишет ТАСС .

В 2027–2028 годах, по мнению экспертов, рынок продолжит расти. Этому будет способствовать внедрение единой биометрической системы и возможные количественные ограничения в МФО, которые могут частично перенаправить клиентов в ломбарды. Однако аналитики полагают, что переток будет незначительным, поскольку МФО адаптируются к новым условиям. Кроме того, с 2027 года вероятно введение обязанности для ломбардов вступать в саморегулируемые организации, что может замедлить рост прибыли.

Дополнительными драйверами станут рост цен на золото (из-за ожидаемого снижения ставок ФРС и активности центробанков) и относительно стабильная регуляторная среда. Эти факторы позволят рынку обновлять рекорды по объемам выдачи и портфеля.

Ранее сообщалось, что траты россиян на «японцев» резко выросли.