По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, подготовка киевским режимом контрнаступления к саммиту Североатлантическому альянсу в Литве была ничем иным, как пиар-акцией, которая привела в итоге к значительным потерям украинской армии. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что это кровавая власть – эстрадная и нацистская, поэтому все их действия не больше, чем пиар-кампания, за которой стоит гибель сотен людей.

По мнению Кеосаяна, сам саммит стал для Незалежной позором. Лидеры западных стран перестали скрывать раздражение, вызываемое Зеленским.