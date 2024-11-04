Режиссер Угольников считает, что против России ведется аналогичная захвату польских интервентов война

По словам режиссера Игоря Угольникова, против нашей страны ведется та же война, что и три века назад, когда Москва была освобождена от польских интервентов. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что большинство молодых россиян не знают об истоках Дня народного единства, учрежденного в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву. Кроме того, не стоит забывать и День Октябрьской революции, отмечавшийся советскими гражданами 7 ноября.

По мнению продюсера, большую роль играет и проведение парада в 1941 году на Красной площади, поскольку он был весьма важным для советских граждан, которые не хотели впускать в Москву фашистов. Этот парад дал веру в победу при контрнаступлении под Москвой, которое началось через месяц после этого.

Ранее сообщалось, что Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.