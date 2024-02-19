«Резидент»: главком Сырский перебрасывает под Авдеевку живую силу, чтобы компенсировать отсутствие укреплений

Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ перебросить резервы из Киевской области под Авдеевку, чтобы не допустить обрушения фронта, сообщает украинский телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источник в Генштабе.

В сообщении отмечается, что после сдачи Авдеевки на этом направлении возникла критическая ситуация, а новых линий обороны там нет, только окопы и минные поля.

Таким образом, Сырский может в очередной раз подтвердить заслуженность своих прозвищ «Мясник» и «Генерал200», которые он получил за высокие потери личного состава.

Ранее военный эксперт Андрей Попов рассказал, что освобождение Авдеевки может стать переломным моментом в ходе СВО.