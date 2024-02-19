«Стали быстро сдаваться в плен»: как освобождение Авдеевки изменит ход СВО

Сегодня бойцы ВС РФ в Авдеевке полностью освободили коксохимический завод, установив на предприятии российские флаги. Об этом заявили в Минобороны РФ. Также сообщалось о начале разминирования по всему городу.

Освобождение Авдеевки станет одним из ключевых событий СВО и многое изменит в жизни новых регионов страны. Об этом нам рассказал военный эксперт, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Последняя крепость

«Это достижение трудно переоценить. Благодаря работе наших военных фронт отодвигается, и возможности для ударов по Донецку у ВСУ теперь близятся к нулю. С тех позиций, которые остались у украинцев сейчас, проводить артобстрелы гораздо труднее», — объяснил Попов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Известно, что киевский режим делал на Авдеевку серьезную ставку. Укреплять город начали еще 10 лет назад, когда конфликт в Донбассе только начался.

«Уже тогда приезжали бригады, чтобы строить блиндажи и устраивать минные поля. В городе сформировался очень серьезный укрепрайон. Это был один из немногих оставшихся крепких пунктов обороны Украины такого масштаба. Наверное, есть еще пара-тройка таких центров где-то под Киевом», — отметил собеседник.

Фото: [ Социальные сети/https://t.me/mod_russia ]

Вопреки западной пропаганде

По словам военного эксперта, взятие Авдеевки стало важным знаком для всех: и для россиян, и для западных стран, и для Зеленского. Все очевиднее становится несостоятельность киевской пропаганды, которая прогнозировала успехи ВСУ. У россиян, наоборот, отличные результаты, что говорит о профессионализме наших военных и спецслужб.

Что касается дальнейшей судьбы Авдеевки, она, скорее всего, будет такой же, как и у других освобожденных городов. Недавний пример — Мариуполь.

«Мы зачищаем, разминируем и восстанавливаем города, запускаем предприятия и возвращаем людей к нормальной, мирной жизни. В этом и есть наша политика, наша сила и наша правда, которой мы победим нацизм и все, что мешает нашей стране жить и развиваться», — резюмировал Попов.

Эксперт также отметил особые настроения украинских военных, которые находились в Авдеевке.

«Они быстро стали сдаваться в плен. Хотя, например, во время боев за Мариуполь ситуация была совсем другой», — подчеркнул собеседник.

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