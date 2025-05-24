РФ и Украина провели новый обмен пленными на границе с Белоруссией

Согласно российско-украинским соглашениям, заключенным 16 мая в Стамбуле, 24 мая состоялся очередной обмен военнопленными. С территорий, контролируемых киевскими властями, были возвращены 307 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

В рамках обмена украинской стороне передано аналогичное количество — 307 солдат ВСУ, находившихся в российском плену.

На данный момент освобожденные российские военные размещены на территории Республики Беларусь, где им оказывается всесторонняя поддержка, включая психологическую и медицинскую помощь.

В дальнейшем планируется их транспортировка в Россию для прохождения полноценного курса лечения и реабилитации в специализированных учреждениях Министерства обороны РФ. Российская сторона подтвердила намерение продолжать практику масштабных обменов военнопленными.

Ранее сообщалось, что Киев выдал России по обмену соратника Медведчука.