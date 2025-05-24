По обмену в РФ выдали арестованного в начале СВО соратника Медведчука Тарнашинского

23 мая в рамках обмена в Россию Украиной был передан Александр Тарнашинский — соратник Виктора Медведчука, который был арестован в начале боевых действий. Об этом стало известно из базы данных проекта «Хочу к своим», где публикуются сведения о лицах, осужденных за государственную измену и другие «коллаборантские» преступления, которые были переданы Российской Федерации.

Тарнашинского признали виновным в том, что он призывал к свержению существующего государственного строя и сотрудничал с представителями российских спецслужб. В качестве наказания его приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Москве также был выдан Василий Мехеда, который ранее занимал должность в секретариате Кабинета министров. Его подозревали в передаче секретных документов российской стороне. В 2023 году суд приговорил его к 12 годам тюрьмы

Виталий Васильев, бывший подполковник аналитического отдела УСБУ в Луганске, также оказался вовлечен в списки на обмен. По информации, предоставленной спецслужбой, он передал «ЛНР» сведения о сотрудниках СБУ. В результате он был приговорен к пяти годам колонии.

Как сообщалось ранее, самолет с 270 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, приземлился в Московской области. В Москве военные будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.