Сотрудники охраны на въезде на территории столичных клиник в настоящее время производят полный обязательный досмотр автотранспорта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что осмотру подлежат как машины скорой помощи, так и автомобили Следственного комитета России. Так, за минувший час к московской больнице 67 им. Ворохобова проследовали несколько машин скорой помощи и автомобили СКР, которые были в обязательном порядке досмотрены.

Автотранспорт также досматривают и на подъезде к НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Такси к приемному отделению указанной больницы не допускают.

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 62 человек, 10 тел нашли в туалете. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Более сотни пострадали.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.