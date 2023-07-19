РИА Новости показали работу «огневой колесницы» в зоне спецоперации

Эта тактика основана на работе двух или нескольких зенитных орудий по наземным целям. Они прикрывают друг друга, отрабатывая по одному и тому же объекту.

Видео применения такой тактики показали РИА Новости. Один из военных привел подробности боевых действий. По его утверждению, сейчас на линии фронта активно применяют опыт, наработанный в чеченских кампаниях. В частности, орудия ЗУ23-2 регулярно беспокоят по ночам неприятеля, чтобы он постоянно находился в напряжении. С этой целью используют тактику «огненной колесницы».

«Одна машина отработала, а вторая с другой точки прикрывает отход первой, то есть она производит работу по той же цели с другого места», - привел военный подробности данной тактики.

23-миллиметровые зенитные орудия обладают очень высокой скорострельностью. Каждая установка выпускает в неприятеля по 400 снарядов за минуту. Благодаря этому две артсистемы могут выстреливать по врагу по тысяче снарядов всего за полторы минуты.