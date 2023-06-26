РИА Новости: российские летчики в зоне СВО ставят рекорды по количеству боевых вылетов за сутки

Штурмовики успевают делать до десяти вылетов. Это мировой рекорд, который чисто технически не удается побить.

Десять вылетов в сутки на одного летчика является рекордом для реактивной авиации. Сделать большее число вылетов невозможно, поскольку ограничены возможности наземных служб. Аэродромные команды попросту не успевают готовить самолет к следующему вылету, заправляя его топливом и заряжая боеприпасами. Об этом журналистам РИА Новостей сообщил информированный источник.

Он же указал, что обычно происходит по 3-4 вылета за день, и это уже считается солидной нагрузкой на летчиков.

«В то же время летчики готовы в ходе напряженных эпизодов выполнять по шесть — семь вылетов в сутки, а иногда и до десяти», - указал собеседник издания.

По его утверждению, у летчиков-штурмовиков есть практика рисовать на носовой части фюзеляжа звезды, по одной на каждые 10 боевых вылетов. И при этом некоторым пилотам уже некуда пририсовывать звезды на свои боевые машины, такова интенсивность полетов в зоне специальной операции.