Они заявили россиянам, что тот, кто дойдет до конца поля, может быть свободным.

Журналистам из этого издания осведомленный источник сообщил об очередном преступлении ВСУ. По его словам, российские военнослужащие нашли в захваченном у украинцев блиндаже мобильный телефон, на котором оказалось видео со сценой того, как украинские солдаты погнали пленных на мины.

«На нем всушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: «Если дойдешь, свободен», - сообщил собеседник журналистов.

Он также показал им это видео. На нем слышно, как украинцы отпускают издевательские комментарии. Одному из вражеских бойцов не понравилось, как движется один из пленных, и он начал стрелять в его сторону. В самом конце этого видео в той стороне, куда ушли военнопленные, гремит взрыв.