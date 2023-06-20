Ряд районов украинской столицы остался без электроэнергии

Такая ситуация случилась из-за воздушного налета со стороны российской армии. Прошедшей ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась на протяжении трех с половиной часов. По свидетельству очевидцев, в столице Украины звучали взрывы. Это немедленно отразилось на электроснабжении. В социальных сетях указывают, что сразу в нескольких киевских районах пропало электричество.

Киевская городская администрация, в свою очередь, заявила, что на станциях метро была заблокирована работа терминалов самообслуживания. Это случилось из-за перебоев внешних источников питания электросистем метрополитена.