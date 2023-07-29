Ряд смерчей прошел над Черным морем на Кубани

Ряд смерчей прошел сегодня над Черным морем в трех километрах от берега Туапсинского района Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что направление движения смерчей было на северо-восток, после чего над морем они разрушились.

Напомним, что на Кубани введено штормовое предупреждение. Ранее во время купания в шторм в Сочи погибла 20-летняя девушка.