Рядом с болгарским селом рухнул дрон с прицепленной минометной миной

Жители села Тюленово, что находится на севере, обнаружили упавший на берегу беспилотный летательный аппарат с боеприпасом. Они тут же сообщили о нем в полицию, после чего правоохранители оцепили место падения беспилотника. Эксперты дистанционно изучили дрон и заявили, что боеприпас, который он нес, является миной от 82-миллиметрового миномета. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

В Тюленово уже выехала специальная команда по разминированию. В нее вошли представители военно-морского флота Болгарии. Поблизости от места, где им предстоит обезвредить мину, располагается гостиница для туристов. Тридцать ее постояльцев уже отселены в другое место ради их же безопасности.