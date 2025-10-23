Рязань под ударом: Не менее 10 взрывов прогремело над городом Скопин

В Рязани и Скопине прогремели не менее 10 взрывов. Предварительно сообщается, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО) для отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом информирует SHOT, ссылаясь на местных жителей.

Видеозапись, публикуемая Телеграм-каналом, фиксирует звук пролета беспилотного летательного аппарата над Рязанской областью. Местные жители сообщили, что около 3:15 ночи на окраине Рязани начали происходить взрывы, а над Скопином в 3:20 также были зафиксированы звуковые и визуальные эффекты.

Очевидцы утверждают, что слышали примерно десять взрывов и видели вспышки в небесах. Согласно предварительным данным, система противовоздушной обороны сработала по воздушным целям.

На данный момент нет официальной информации о пострадавших или разрушениях.

Одновременно с этим стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Воронежскую область. Средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали не менее восьми беспилотных летательных аппаратов противника. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.