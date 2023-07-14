Рязанская область возглавила список регионов с наиболее низким уровнем преступности в ЦФО

Согласно данным МВД Рязанской области, регион возглавил рейтинг субъектов РФ с наиболее низким уровнем преступности в Центральном федеральном округе. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что с января по май текущего года в Рязанской области уровень преступности показал почти 350 посягательств на 100 тыс. человек, а средний показатель в федеральном округе – 475,5.

Добавляется, что за первое полугодие этого года по показателям раскрываемости преступлений Рязанская область находится на девятом месте рейтинга по стране и на четвертом – в ЦФО.