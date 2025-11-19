«Рюкзак против дрона»: российский боец необычным способом сбил вражеский беспилотник, сидя в окопе
РИАН: российский боец сбил дрон рюкзаком в окопе и спас себя вместе с товарищами
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Российский военнослужащий совершил необычный подвиг, сумев нейтрализовать угрозу от вражеского беспилотника подручными средствами, сообщило РИА Новости.
В ходе боевых действий боец смог сбить дрон ВСУ, использовав для этого обычный армейский рюкзак. Его действия позволили спасти не только себя, но и своих сослуживцев. Подробностями этой истории поделился старший стрелок группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Космик.
«Мы сидели в окопе, и к нам залетел FPV. Мой товарищ, недолго думая, просто схватил рюкзак и бросил в него. <...> Дрон запутался в рюкзаке — тем самым он спас нам жизнь. Если бы не это, я бы сейчас тут, наверное, не стоял», — рассказал российский солдат.
По его словам, ситуация изначально находилась на грани критической — расстояние между дроном и бойцами составляло менее одного метра. Если бы военный не проявил смекалку и хладнокровие, последствия могли оказаться трагическими для всех находившихся в окопе.
Ранее сообщалось, что боец спецоперации из Башкирии спас сослуживцев и технику из горящего леса в зоне боевых действий.