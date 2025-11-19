«Рюкзак против дрона»: российский боец необычным способом сбил вражеский беспилотник, сидя в окопе

В ходе боевых действий боец смог сбить дрон ВСУ, использовав для этого обычный армейский рюкзак. Его действия позволили спасти не только себя, но и своих сослуживцев. Подробностями этой истории поделился старший стрелок группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным Космик.

«Мы сидели в окопе, и к нам залетел FPV. Мой товарищ, недолго думая, просто схватил рюкзак и бросил в него. <...> Дрон запутался в рюкзаке — тем самым он спас нам жизнь. Если бы не это, я бы сейчас тут, наверное, не стоял», — рассказал российский солдат.

По его словам, ситуация изначально находилась на грани критической — расстояние между дроном и бойцами составляло менее одного метра. Если бы военный не проявил смекалку и хладнокровие, последствия могли оказаться трагическими для всех находившихся в окопе.

Ранее сообщалось, что боец спецоперации из Башкирии спас сослуживцев и технику из горящего леса в зоне боевых действий.