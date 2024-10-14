Telegram откроет представительство в Казахстане

В Казахстане откроют офис мессенджера Telegram. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Жаслан Мадиев, передал «Коммерсантъ».

Отмечается, что такие меры предусмотрены в рамках сотрудничества с властями в борьбе с нелегальным контентом и блокировке аккаунтов мошенников. О сотрудничестве стало известно на встрече с представителями Торговой палаты США и ряда американских компаний, в числе которых были представители Apple и Meta*.

Как отметил Мадиев, открытие офиса мессенджера произойдет в соответствии с законодательством Казахстана. Он подчеркнул, что представительства в республике также обязаны иметь WhatsApp (принадлежит Meta) и TikTok.

По словам главы ведомства, за последние четыре месяца 2024 года Meta заблокировала 1,2 млрд фейковых аккаунтов в своих соцсетях во всем мире.

Telegram — это облачный мессенджер, который позволяет пользователям обмениваться текстовыми сообщениями, фотографиями, видео, документами и другими файлами. Он был основан в 2013 году братьями Павлом и Николаем Дуровыми и стал популярен благодаря своей простой и интуитивно понятной интерфейсу, а также высоким стандартам безопасности и конфиденциальности.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram появятся новые функции. Среди обновлений — подарки, хэштеги и возможности при редактировании сообщений.

*признана в РФ экстремистской и запрещена.