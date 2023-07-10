«Родители покупают их своим детям, не задумываясь о последствиях»: в Чехове усилили дорожных контроль

Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов провел совещание с директорами школ по вопросам безопасности детей и подростков летом на дорогах.

На встрече присутствовал начальник Чеховского отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Федор Кириди и командир восьмого батальона второго полка ДПС (южный) Михаил Зенкин.

Артамонов с сожалением рассказал, что в округе погибли несовершеннолетние, которые не справились с управлением мотоциклов.

«Родители покупают их своим детям, не задумываясь о последствиях», — написал глава Чехова.

Беседы о безопасности детей на дорогах в школах округа проводят регулярно, отметил Артамонов. Однако нынешняя ситуация требует усилить эту работу: руководителям учебных заведений предстоит дополнительно поговорить с учителями и родителями, чтобы еще раз акцентировать внимание на проблемах безопасности.

Помимо этого, усилен дорожный контроль: увеличено количество нарядов ДПС, повышенное внимание уделяется дорогам в СНТ и селах. Артамонов напомнил, что транспорт без документов отправляется на штрафстоянку.

Глава Чехова также призывает жителей округа не игнорировать факты езды несовершеннолетних на разных видах мотоциклов и автомобилей и сообщать об этом дежурному сотруднику ГИБДД или восьмому батальону ДПС.