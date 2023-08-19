Родительские разборки, педофилы, арматура: какие опасности поджидают нас на детских площадках

Проект предполагается реализовать в течение трех-пяти лет на нескольких экспериментальных площадках. Если этот опыт будет иметь положительный эффект, значит, его распространят в городах.

«На детских площадках в Московской области уровень травматизма, к счастью, невелик, однако ежегодно 10–20 подобных случаев регистрируется, – пояснила Мишонова. – Кроме того, в этих общественных местах все чаще происходят разборки между родителями. Не вполне адекватные взрослые способны обидеть чужого ребенка, и чтобы разобраться в конфликте, сотрудникам полиции крайне необходимы записи с камер видеонаблюдения».

Фото: [ Сергей Белянин ]

Детский омбудсмен напомнила про недавний случай в Балашихе. Не совсем безобидные шалости на площадке на улице Зеленой обернулись серьезной травмой для восьмилетней девочки. Школьница пришла с подружками покачаться на качелях, а потом решила устроить аттракцион на водосточной трубе. Девочка решила вскарабкаться на нее, однако сорвалась и напоролась прямо на штырь от арматуры. С глубокой проникающей раной брюшной стенки шалунью госпитализировали.

В правоохранительных органах считают, что видеокамеры на детских площадках также будут способствовать профилактике педофилии. Потому что извращенцы нередко ищут своих жертв именно там.

К примеру, в Можайске 76-летний мерзавец был задержан прямо в песочнице, когда приставал к пятилетке. На старика обратила внимание проходившая мимо сотрудница правоохранительных органов. Она-то и скрутила негодяя на месте. Но не всегда рядом оказывается спаситель, поэтому камеры на детских площадках – скорее жизненная необходимость.