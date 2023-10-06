Украинская армия пыталась атаковать на участке фронта между Копани и Работиным. Все закончилось уничтожением неприятельской техники.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что ВСУ совершили три попытки прорвать боевые порядки российской армии.

«Со вчерашнего вечера между Работино и Копани нацисты предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону наших войск», - указал он в своем микроблоге.

По утверждению Владимира Рогова, российская артиллерия рассеяла своим огнем неприятельскую пехоту, а участвовавшая в атаке техника была при этом уничтожена. Уже сегодня утром атака была совершена севернее населенного пункта Новопрокоповка. Она также была отражена, часть вражеских бойцов была ликвидирована, еще часть сдалась в плен. На ореховском направлении и сейчас продолжаются бои, которые Рогов назвал очень тяжелыми.