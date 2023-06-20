Рогов рассказал, что ВСУ бросают раненых бойцов на поле боя
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ВСУ оставляют раненых бойцов умирать на поле боя, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, линия фронта буквально завалена телами убитых и раненых украинских боевиков.
«Киевскому режиму наплевать как на живых, так и на мертвых своих военных, главное бросить их на верную смерть в надежде любой ценой прорвать линию обороны наших войск и выслужиться перед западными кураторами», – сказал Рогов.
Запорожское направление стало одним из центральных в ходе украинского контрнаступления. Здесь сосредоточены значительные силы ВСУ. Цель удара в этом направлении – перерезать сухопутный коридор в Крым и рассечь российскую армию на две части.
Однако, несмотря на огромные потери, ВСУ не смогли преодолеть даже первую линию обороны.