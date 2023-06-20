Рогов рассказал, что ВСУ бросают раненых бойцов на поле боя

По его словам, линия фронта буквально завалена телами убитых и раненых украинских боевиков.

«Киевскому режиму наплевать как на живых, так и на мертвых своих военных, главное бросить их на верную смерть в надежде любой ценой прорвать линию обороны наших войск и выслужиться перед западными кураторами», – сказал Рогов.

Запорожское направление стало одним из центральных в ходе украинского контрнаступления. Здесь сосредоточены значительные силы ВСУ. Цель удара в этом направлении – перерезать сухопутный коридор в Крым и рассечь российскую армию на две части.

Однако, несмотря на огромные потери, ВСУ не смогли преодолеть даже первую линию обороны.