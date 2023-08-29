Рогов: российская армия сумела продвинуться вперед на запорожском направлении

Ею было захвачено несколько опорных пунктов ВСУ рядом с селом Вербовое.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» заявил, что ВС РФ нанесли удар по командному пункту неприятеля. Противнику пришлось отступить, за счет чего российские бойцы продвинулись вперед.

«На ореховском направлении в селе Вербовом есть успехи, там мы заняли несколько опорников ВСУ», - указал он.

Его рассказ привело ТАСС. Владимир Рогов добавил, что интенсивность вражеских атак у Работино заметно снизилась. Украинцы перестали использовать бронетехнику, пехота неприятеля передвигается в пеших порядках, почти не используя даже пикапы. Зато на этом участке участилось применение беспилотных летательных аппаратов.