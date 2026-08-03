Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами летней Спартакиады учащихся России по хоккею на траве
Спортсмены Подмосковья завоевали медали Спартакиады учащихся по хоккею на траве
Фото: [Федерация хоккея на траве России]
Подмосковные сборные завоевали две медали — золотую и серебряную — XIII летней Спартакиады учащихся России по хоккею на траве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, женская сборная одержала победу, в финале ей удалось обыграть команду Пермского края со счетом 2:0. Три представительницы СШОР по игровым видам спорта (Мытищи) были отмечены индивидуальными наградами — лучшим игроком турнира признана Кира Захарова, лучшим вратарем – Алиса Бажукова, лучшим защитником — Мария Романцова.
Мужская сборная оказалась на втором месте, лучшим игроком соревнований признан воспитанник СШОР по игровым видам спорта (Мытищи) Семен Горюнов.
Соревнования прошли в Казани в рамках госпрограммы государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.