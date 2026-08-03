Коллегия проявила снисхождение: мужчине, убившему блогершу, вынесли приговор

В Кемеровской области завершилось судебное разбирательство по резонансному уголовному делу об убийстве девушки, которая вела собственный блог. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба судебных инстанций региона. Трагический инцидент случился глубокой ночью 21 февраля 2024 года, сообщил VSE42.RU .

Как установило следствие, причиной расправы стали личные трения между подсудимым и его сожительницей. В ходе ссоры мужчина нанес жертве множественные колотые раны ножом, а также удары тяжелым тупым предметом. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — потерпевшая скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Суд присяжных признал подсудимого виновным по всем пунктам обвинения. Однако коллегия посчитала возможным проявить к нему снисхождение. В результате суд назначил наказание в виде 9 лет 11 месяцев отбывания в колонии строгого режима, а также дополнительный год ограничения свободы после освобождения.

Помимо уголовного наказания, с осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскана крупная сумма. Мать погибшей получит ₽1 млн в качестве компенсации морального вреда, брат — также ₽1 млн, а малолетний сын убитой — ₽1,5 млн. Кроме того, суд обязал выплатить расходы на организацию похорон. Приговор пока не обрел юридической силы и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал сожителя убитой модели из Подмосковья.