В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на пяти перекрестках

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора оптимизировали работу светофоров на пяти перекрестках, работы прошли в Истре, Королеве и Ленинском округе в целях увеличения пропускной способности и улучшения движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на светофоре у остановки «СНТ Рябинушка». Там специалисты установили вызывную кнопку для пешеходов, чтобы обеспечить безопасный переход. Кроме того, на светофоре на пересечении Волоколамского шоссе и дороги в сторону музея Новый Иерусалим установили адаптивный режим работы. Помимо этого, оптимизацию провели в городе Королеве, а также в Ленинском округе сразу на двух светофорах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.