«Она вам ничего не должна показывать»: бывший муж Бородиной вступился за жену, работавшую без образования

Блогер-разоблачитель Марина Ильина, известная своими проверками косметологов, устроила рейд к жене бизнесмена Курбана Омарова Валерии. Девушку обвиняют в оказании косметологических услуг без соответствующего образования и диплома. На месте разбирательств работала съемочная группа телеканала РЕН ТВ, а саму Валерию застали врасплох.

Вскоре на место приехал сам Курбан Омаров — бывший муж Ксении Бородиной. Он сразу же взял ситуацию под контроль, вступив в диалог с блогером и правоохранителями. Омаров вел себя уверенно и спокойно.

«Меня Курбан зовут. Моя фамилия Омаров. А ваша?» — обратился бизнесмен к Ильиной.

Блогер попыталась пристыдить бизнесмена, спросив, нормально ли ему, что жена работает «серым косметологом». Однако Омаров держался без смущения: сидел в кресле, обнимал Валерию и сам отвечал на все вопросы.

На требование показать диплом он категорично заявил: «У меня нет никакого диплома. Она вам ничего не должна показывать».

Когда на место прибыли полицейские, Курбан попытался контролировать процесс, заглядывая в протоколы. Это вызвало негодование у Ильиной, но Омаров ответил, что все равно будет знакомиться с документами. На вопрос о возможной тюрьме он парировал: «Пусть сразу тогда вместе с аппаратами нас в тюрьму», а затем добавил: «Я к вам в СИЗО буду ходить».

Сама Марина Ильина уверена, что для Курбана вся эта ситуация стала лишь поводом для пиара.

Фото: [ Марина Ильина/скриншот видео ]

«Он выступал как мог», — отметила блогер, отметив, что Валерия на фоне мужа стушевалась и почти не вмешивалась.

Скандал набирает обороты, а полиция продолжает разбирательство. Остается только ждать, чем закончится эта история.

Ранее сообщалось, что звезды «Дома-2» Ксения Бородина и Виктория Боня поссорились из-за совета по макияжу.