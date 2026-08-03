«Этот сквер создан для вас»: в Талдоме преобразили общественное пространство

В Талдоме в пятницу, 31 июля, состоялось торжественное открытие обновленного сквера, расположенного у Центрального дома культуры. Преображенная общественная территория, по словам организаторов, стала новой точкой притяжения для жителей и гостей всего городского округа.

В праздничном мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, а также депутаты Московской областной Думы Александр Орлов и Марина Шевченко, которые высоко оценили результат проделанной работы.

Обновленное пространство теперь выглядит совершенно иначе. На территории сквера установили современное энергоэффективное освещение и систему видеонаблюдения, обустроили новые детские и спортивные площадки, качели, удобную парковую мебель и навесы для отдыха в любую погоду.

Концепция благоустройства выдержана в эко-стиле: в ходе работ максимально сохранили существующие зеленые насаждения, а взамен деревьев, которые пришлось удалить, высадили новые. Особого внимания заслуживают малые архитектурные формы, дизайн которых вдохновлен традиционным оформлением талдомских домов — знаменитыми резными наличниками, что придает скверу уникальный колорит и связь с местной историей.

Реализация столь масштабного проекта стала возможной благодаря поддержке сразу нескольких программ. Среди них — президентский национальный проект «Инфраструктура для жизни», региональная программа «Формирование комфортной среды» и партийный проект «Городская среда».

Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин поздравил жителей с открытием и пригласил всех горожан проводить время в новом комфортном пространстве, которое теперь будет радовать и детей, и взрослых круглый год.