«Собаке нужно 67 минут на улице»: что включает в себя идеальная прогулка с питомцем — данные опроса

Идеальная прогулка с собакой длится около 67 минут и включает не только физическую активность, но и время на исследование мира, пишет Daily Mail. Опрос 1800 владельцев, проведенный по заказу компании Animal Friends Pet Insurance, показал: по мнению большинства, лучше всего питомцы чувствуют себя в открытых полях, лесу или парках, где можно свободно бегать и все нюхать.

В «идеальном» маршруте должно быть примерно 16 остановок на «дегустацию запахов», возможность поваляться в траве или грязи, найти палку и встретить хотя бы трех дружелюбных собак. Дополнительный плюс — вода, в которой можно поплескаться.

Глава ветеринарной службы Animal Friends Pet Insurance Джен Хипуэлл напомнила, что универсального рецепта прогулки нет: хороший сеанс зависит от возраста, породы, здоровья, характера и уверенности собаки.

При выборе маршрута владельцы чаще всего ставят на первое место безопасность, затем тишину и открытые пространства. Среди желанных мест для прогулок респонденты называют места с водоемами и густые леса или парковые зоны.

Эксперты советуют заранее проверять маршрут, погоду, температуру поверхности для лап, риск встречи с дикими животными или насекомыми и сложные участки вроде крутых склонов или побережья. С собой стоит не забывать воду, поводок, лакомства и любимую игрушку для питомца.