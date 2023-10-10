Рогов: российские артиллеристы нанесли под Ореховым ряд ударов по скоплениям вражеской техники

На протяжении прошедших суток российская артиллерия нанесла целую серию ударов по врагу. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши отработали по расположениям, складам и скоплению техники в районе семи населенных пунктов на ореховском направлении», - указал он.

Его слова привело ТАСС. По данным звукометрической разведки, на позициях неприятеля были слышны звуки повторной детонации, то есть, судя по всему, удары были очень успешными. Вслед за этим вражеские подразделения предприняли попытку контратаки, но были отбиты и вновь понесли потери. На этом же участке фронта было отмечено, что противник прекратил использование тяжелой техники из-за ее крайне быстрого уничтожения при приближении к передовой.