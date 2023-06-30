Рогов: российские бойцы контратаковали ВСУ в районе Времевского выступа

Части украинской армии вели наступление в направлении населенного пункта Ровнополь. ВС РФ предприняли собственную атаку, чтобы отбросить неприятеля подальше от своих позиций.

По утверждению главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, последние несколько дней на этом участке фронта, который находится на границе ДНР и Запорожской области, идут упорные бои. ВСУ ведут наступательные действия, теперь же российские части сами атаковали врага.

Его слова привели РИА Новости. По заявлению Рогова, в наступлении приняли участие подразделения «Каскад», а также части морской пехоты Тихоокеанского флота. Бои в этом месте в данный момент еще продолжаются.