Украинская армия предпринимает титанические усилия прорвать первую линию обороны ВС РФ на линии Вербное-Работино, но это приводит лишь к все большим потерям с ее стороны.

Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он напомнил, что в украинских СМИ уже не раз появлялась информация о крупных успехах ВСУ на этом участке фронта.

«По факту это оказалось ложью, чтобы продолжать одурманивать украинский народ. Шквальные атаки украинских боевиков отражаются нашими защитниками», - заявил он.

Его рассказ привели РИА Новости. По словам Рогова, противник бросил в бой значительное количество бронетехники, но это ему не помогло. Он неизменно останавливается и рассеивается на удалении от основных российских позиций. К ним неприятелю не удалось прорваться ни разу за все время.