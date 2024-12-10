Российские части подошли к южной окраине населенного пункта Великая Новоселка, где расположен крупный командный пункт противника. Об этом сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению общественника, поселок Великая Новоселка, который находится на времевском направлении в Запорожской области, очутился под угрозой попадания в огневой мешок.

«Наши войска срезали карман юго-восточнее поселка Великая Новоселка и вышли к южному предместью, взяв под контроль территорию на восток от трассы из Благодатного», — указал он.

В данном населенном пункте находится крупный командный и логистический пункт неприятеля. Дальнейшее продвижение вперед частей ВС РФ позволит перерезать автодорогу между ореховским и времевским направлениями. По ней ведется снабжение украинских подразделений боеприпасами и провиантом.

Ранее появились сообщения села Новоивановка в Курской области. После того, как российские части выбили врага из населенного пункта Плехово, они сумели очистить и Новоивановку. В боях за нее украинцы потеряли порядка трех тысяч своих военнослужащих.