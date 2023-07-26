Рогов: Украина начала новую волну контрнаступления в Запорожской области

По утверждению главы общественного движения «Мы вместе с Россией», Киев бросил на штурм российских позиций в регионе максимальное количество своих резервов.

«Запорожский фронт – началась вторая волна «контрнаступа» ВСУ», - заявил Владимир Рогов.

Его слова привели РИА Новости. Он указал, что националистические украинские формирования пытаются прорвать линию обороны ВС РФ, чтобы вырваться на оперативный простор. Это происходит прямо сейчас на Ореховском направлении.