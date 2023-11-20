Российские бойцы захватили на этом участке фронта три опорных пункта противника

В течение прошедших суток плюс половины сегодняшнего дня ВСУ пытались провести атаки в направлении Новопрокоповки, Работина и Вербового. Все эти штурмы были отбиты. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией».

«Порядка 120-130 боевиков, три боевых бронированных машины, около 15 единиц автотранспорта», - перечислил Владимир Рогов потери неприятеля.

Его слова привело ТАСС. Общественник добавил, что российские подразделения не стали уходить в глухую оборону. Они контратаковали в районе населенных пунктов Вербовое и Новофедоровка, и в результате овладели тремя вражескими опорными пунктами.