Сначала они запрашивают у российской стороны специальные коридоры, чтобы эвакуировать останки, но это становится для ВСУ лишь удобной возможностью, при помощи которой они поближе подбираются к окопам ВС РФ.

Такую тактику Владимир Рогов, руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией», назвал очень подлой. По его данным, украинские части уже прибегали к ней на территории Запорожской области как минимум трижды. Сначала командиры украинских подразделений запрашивают российские войска возможность собрать тела убитых сослуживцев. Получив разрешение, они начинают действовать совсем по другому.

«Используют это как повод поближе подобраться к нашей первой линии обороны с целью организации внезапной атаки», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Тем не менее, украинцам не помогают даже такие уловки. Их атаки остаются безуспешными и ведут к новым потерям.