В городе и прилегающей к нему территории сложилась очень тревожная обстановка.

Киев контролирует порядка трети земель Запорожской области. В его руках находится и ее областной центр. Правительство Зеленского устроило там настоящий террор среди местного населения, об этом сообщил Владимир Рогов, председатель общественного движения "Мы вместе с Россией". По его утверждению, украинские силовики проводят массовые облавы и аресты.

«Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами....» - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Рогов назвал все происходящее настоящей расправой над мирными людьми.