В последние несколько дней в Курской области шли отчаянные бои, в которых украинцы пытались сохранить за собой населенные пункты. В итоге они были выбиты сначала из села Плехово, а теперь и из Новоивановки. Только в боях за Новоивановку Киев потерял порядка 3 тыс. своих военнослужащих. Каждый из этих населенных пунктов был важным оборонительным узлом в украинской системе укреплений.

Есть данные, что после этого ВС РФ вошли на территорию Сумской области, чтобы зайти к группировке противника с фланга и тыла.

До этого Министерство обороны РФ озвучило потери украинцев в Курской области с момента начала вторжения. ВСУ потеряли в этом регионе порядка 38,5 тыс. военнослужащих, а также 232 танка. Количество уничтоженных украинских бронированных машин различных типов уже приблизилось к полутора тысячам.