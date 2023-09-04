Они всего лишь подошли к первой линии российской обороны, но так и не смогли преодолеть ее.

По утверждению руководителя общественного движения «Мы вместе с Россией», Киев за все лето не сумел расширить подконтрольную ему территорию. Он не овладел никакими значимыми населенными пунктами, не сумев захватить даже Работино, за которое идут ожесточенные бои.

«Да, они сидят в развалинах школы в центре села, но говорить о взятии Работина под контроль было бы преувеличением», - подчеркнул он.

Его слова привело ТАСС. В свою очередь представители украинской армии еще в августе широко распространили сведения, что ВСУ прорвали 1-ю линию обороны ВС РФ и захватили данное село. Западные средства массовой информации широко растиражировали эту точку зрения.