Рогов: ВСУ перебрасывают значительные силы на Запорожское направление

Украинские войска перестраивают свои порядки. Киев намерен перебросить значительную группировку из Херсонской области на Запорожское направление, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня даже визуально видно, что украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра и готовятся перебросить освободившиеся резервы на запорожское направление. Речь может идти о группировке в 10 тысяч и более боевиков ВСУ», – сказал Рогов.

По мнению ряда экспертов, подрыв Каховской ГЭС был произведен для того, чтобы «сузить» русло Днепра выше гидроузла.

Накануне, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинская армия не добилась существенных успехов на этом участке фронта. По его словам, ВСУ опасаются сосредоточить серьезные силы, так как их тут же «переварит» российская артиллерия и авиация. На данный момент украинская армия ограничивается ударами по населенным пунктам.