Штурм российских позиций на ореховском направлении был предпринят сегодня утром. Он полностью провалился.

Об этом боевом эпизоде сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией». По его утверждению, в атаке принимали участие не менее пяти украинских танков и бронемашин.

«Данная атака была отражена, как минимум один танк подбит, не менее 10 боевиков ВСУ уничтожено», - сообщил Владимир Рогов.

Его слова привели РИА Новости. Под Вербовым, вдобавок ко всему, неприятель сосредоточил большое количество своих сил. По ним был нанесен удар с помощью реактивных систем залпового огня и артиллерии.