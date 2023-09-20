Рогов: ВСУ потеряли за сутки у Работино больше ста человек

Украинцы пытались атаковать Ильченково и Новопрокоповку, которые находятся южнее данного населенного пункта. Им не удалось добиться никакого успеха.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» заявил, что ВСУ по-прежнему пытаются преодолеть предполье российской обороны, чтобы выйти вплотную к первой линии.

«За последние сутки уничтожена техника, уничтожен личный состав в большом количестве, свыше 100 боевиков ВСУ. И не менее 7 единиц техники», - указал он вражеские потери.

Его слова привело ТАСС. Владимир Рогов добавил, что огонь артиллерии противника очень усилился. Теперь враг наносит артудары даже по одному-двум выявленным бойцам, выпуская по несколько снарядов либо ракет.