Армии РФ удалось заполучить контроль над югом села Работино на Запорожской линии фронта. За точку ведутся жестокие бои, но инициативу удерживает российская сторона. Соответствующее заявление сделал глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для информационного агентства РИА Новости .

Рогов сообщил, что военные РФ взяли под контроль южные части населенного пункта, и на данный момент атакуют его центр, вытесняя вражеские ВС. По его словам, за пункт ведутся жестокие бои, а враг в основном находится в северной части.

Он также заявил, что ВС РФ выполняют сложную задачу, в ходе которой вскрывают вражескую оборону, освобождая Работино.